'Tenho fortalecido cada dia mais a minha autoestima', afirma Duda Reis

Duda Reis celebrou a melhora de sua autoestima no Instagram stories, nesta quinta-feira, 21, depois de se separar de Nego do Borel. Após o término do noivado, a atriz acusou o funkeiro de abuso psicológico, agressão física e traição.

Em um momento descontraído na sua casa, ouvindo Amy Winehouse, a atriz revelou que está amando usufruir da própria companhia e que tem se sentido muito mais fortalecida e conectada consigo mesma.

“Eu tenho aprendido a curtir muito minha companhia. Desde nova eu sempre curti muito, mas em algum momento eu deixei e não estava mais conectada comigo”, desabafou a influenciadora. “Eu tenho fortalecido cada dia mais a minha autoestima. É uma coisa surreal, e é muito bom você estar se sentindo bem com você”, completou ela.

Duda ainda disse que na época em que sua saúde mental estava muito abalada, ela usava filtros que modificam o seu rosto, porém hoje em dia não faz mais isso. “Isso mostra como eu estou me sentindo bem comigo”, explicou.

“Eu tive um distúrbio muito grande de imagem e não me via como sou hoje. Eu quero cada vez mais me sentir poderosa como mulher. A vida é uma eterna descoberta. Quanto mais a gente acha que sabe, menos a gente realmente sabe, mas o pouco que sei quero compartilhar”, concluiu.

Bárbara Correa, estagiária sob supervisão de Charlise Morais

