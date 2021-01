'Sem vida, não há economia', diz Doria sobre aumento de restrição em SP

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), defendeu, durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes nesta sexta-feira, 22, o endurecimento das medidas restritivas no Estado anunciadas para as próximas duas semanas, e pediu compreensão dos empresários.

Continua depois da publicidade

Ressaltando que o aumento no número de casos, internações e óbito no Estado é “extremamente preocupante”, o governador disse respeitar as opiniões de micro pequenos e médios empresários, dizendo compreender “preocupações” e “ponderações” do setor, mas pediu a compreensão de que “sem vida, não há economia”.

De acordo com o governador, “São Paulo não faz governo populista, governo condescendente, que cede a pressões e abandona o cidadão e abandona as pessoas que precisam deste apoio para continuarem vivas” concluiu.

Advertisement

Donos de bares e restaurantes e funcionários desses estabelecimentos protestaram nesta sexta pela manhã na frente do Palácio do Governo contra as medidas restritivas, que atingem basicamente o setor de gastronomia.

Continua depois da publicidade

A mobilização foi organizada por chefs da Capital.

Matheus de Souza

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.