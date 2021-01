Entenda a importância da vitamina D para o organismo

Por Estadão - Estadão 10

É comum escutar algumas pessoas afirmando que “sol é vida”. Guardadas as devidas proporções, a exposição aos raios solares é muito importante para a saúde, contribuindo para a conquista da qualidade de vida. Isso por causa da vitamina D, que facilita a absorção de cálcio pelo organismo, fortalecendo os ossos e prevenindo contra algumas doenças.

Para manter o nível desejado, é indicado a exposição ao sol diária de 20 a 30 minutos, preferencialmente sem o protetor solar. Esse tempo pode apresentar algumas variações. Isso porque pessoas com mais idade encontram mais dificuldade para produzir esta vitamina.

Detalhes

A vitamina D facilita a absorção do cálcio. O sol é o principal estimulador para a produção desta substância pelo organismo. Mesmo assim, alguns alimentos também são considerados como fontes, como: gema de ovo, óleo de fígado de bacalhau, atum e salmão. Entretanto, somente a comida não fornece a quantidade necessária para o organismo. Por isso, a exposição aos raios solares é indispensável.

Quando os níveis desta vitamina estão baixos, a quantidade de cálcio absorvida pelo organismo acaba se tornando insuficiente. Com o passar dos anos, os ossos ficam mais fracos e, com isso, aumentam as chances do desenvolvimento de doenças como a osteoporose.

É muito importante consultar um médico especializado para uma avaliação. Com a ajuda de exames, o profissional conseguirá avaliar os níveis desta e de outras vitaminas no organismo, criando assim um plano de ação. Lembre-se também de manter hábitos saudáveis, com uma dieta equilibrada e a prática regular de atividade física.

