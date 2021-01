Miopia: cuidados necessários com as crianças

Por Estadão - Estadão 7

A evolução tecnológica promove benefícios para o cotidiano, auxiliando nas atividades do dia a dia. Com a supervisão dos pais, as crianças encontram nos dispositivos uma ferramenta para o entretenimento e, principalmente, aprendizado. Apesar das vantagens, alguns cuidados são necessários para não prejudicar a saúde. Entre os pontos de alerta, atenção com a visão dos pequenos.

Além da hereditariedade, um possível fator de risco para desencadear a miopia é a utilização excessiva da visão à curta distância, como ocorre quando a pessoa permanece por longos períodos em frente ao computador ou no smartphone. Por isso, é necessário um controle, além de um acompanhamento médico periódico.

De acordo com especialistas, crianças ficam mais em casa apresentam maior incidência de miopia do que as que costumam desenvolver atividades ao ar livre. Com a devida proteção, a exposição ao sol ajuda até mesmo a estabilizar o problema.

Orientação

O aumento no número de casos de miopia não é associado pelos especialistas ao uso constante de dispositivos como tablets e smartphones, mas com a mudança de hábitos. Apesar de existir a possibilidade, a cirurgia para a correção do problema só é indicada para crianças em casos raros.

Para a prevenção dos pequenos, portanto, é importante criar alguns hábitos saudáveis. O primeiro passo é estimular as brincadeiras ao ar livre durante o dia. Além disso, é necessário restringir o tempo de uso dos dispositivos tecnológicos, orientando também sobre a importância de fazer pausas de 15 minutos após uma hora.

Conversar também tem uma função importante. Por isso, explique para os filhos a importância de cuidar da saúde dos olhos. Lembre-se também das consultar periódicas ao oftalmologista.

Júnior Batista

Estadao Conteudo

