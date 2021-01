Corinthians mostra reação, bate Sport e mantém o sonho de vaga na Libertadores

Por Estadão - Estadão 5

Após a goleada por 4 a 0 sofrida diante do rival Palmeiras, o Corinthians mostrou reação e derrotou o Sport, nesta quinta-feira à noite, por 3 a 0, na Neo Química Arena, em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o time do técnico Vagner Mancini chegou aos 45 pontos, na oitava colocação, e ainda sonha em brigar por uma vaga na Copa Libertadores. Já os comandados de Jair Ventura permanecem com 32 pontos, em 16º lugar, e seguem preocupados em fugir da zona de rebaixamento.

Os times começaram a partida usando suas características principais. O Corinthians concentrou suas jogadas pelo lado direito com Fagner, enquanto o Sport apostou mais uma vez nos contra-ataques.

E foi desta forma que as equipes conseguiram criar suas principais jogadas. O Sport levou perigo para Cássio em uma arrancada de Patrick e outra com Dalberto.

Mas foi o Corinthians o dono dos primeiros 45 minutos, com três boas chances desperdiçadas por Fagner, Mateus Vital e Gustavo Mosquito. O destaque foi Casares, o melhor em campo, com várias jogadas de efeito.

Aliás, foi do equatoriano a assistência para o único gol da primeira etapa, marcado por Gustavo Mosquito, aos 34 minutos. Foi o quinto passe para gol de Casares no Brasileiro. Já o atacante marcou seu terceiro gol.

Apesar da vantagem no placar, o Corinthians apresentou alguns problemas no setor defensivo, que não contou com Gil, suspenso. Em uma das falhas, Sander quase empatou ao desviar um levantamento do lado esquerdo.

O segundo tempo começou e o segundo gol corintiano surge logo a um minuto, após bela jogada individual de Mateus Vital. O quarto dele no campeonato. Se estava difícil para o Sport, ficou ainda pior. Todo o plano de trabalho de Jair Ventura foi jogado fora. A noite não foi de boas notícias para o treinador, que momentos antes do jogo ficou sabendo que não poderia contar com o atacante Hernane Brocador, testado positivo para covid-19.

Em desvantagem no placar, o Sport foi para o ataque e o Corinthians aceitou a pressão do rival. Patrick e Thiago Nunes tentaram surpreender Cássio, mas não tiveram sucesso. A vontade ofensiva deixou espaços atrás.

Gustavo Mosquito e Mateus Vital (três vezes) tiveram chance de ampliar a vantagem corintiana. Essas chances serviram para tirar o ímpeto do time pernambucano e tranquilizar os paulistas, que somaram a sexta vitória em seis jogos contra o adversário na Neo Química Arena.

Ainda houve tempo para que o principal goleador do Corinthians deixasse sua marca. Jô, com pouca participação no jogo, aproveitou belo passe de Fagner para marcar o sexto gol no campeonato.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 3 X 0 SPORT

CORINTHIANS – Cássio; Fagner, Jemerson (Marllon), Bruno Méndez e Fábio Santos; Camacho (Cantillo), Ramiro (Xavier), Mateus Vital (Everaldo) e Cazares; Gustavo Mosquito (Léo Natel) e Jô. Técnico: Vagner Mancini.

SPORT – Luan Polli; Raul Prata (Ewerthon), Iago Maidana, Adryelson e Sander; Marcão Silva (Gustavo Oliveira), Ronaldo Henrique (Bruninho), Betinho (Ricardinho) e Patric; Thiago Neves e Dalberto (Mikael). TÉCNICO: Jair Ventura.

GOLS – Gustavo Mosquito, aos 34 minutos do primeiro tempo. Mateus Vital a 1 e Jô aos 34 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Anderson Daronco (RS).

CARTÕES AMARELOS – Léo Natel.

RENDA E PÚBLICO – Jogo disputado com portões fechados.

LOCAL – Neo Química Arena, em Itaquera.

Wilson Baldini Jr.

Estadao Conteudo

