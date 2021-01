Reservas do Santos jogam mal e perdem para o Fortaleza no Castelão

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

De olho na final da Copa Libertadores e com um time praticamente só de reservas (os únicos titulares escalados foram Felipe Jonatan e Lucas Braga), o Santos não fez uma boa partida nesta quinta-feira diante do Fortaleza, no Castelão, e perdeu por 2 a 0, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Continua depois da publicidade

O time até poderia ter sorte melhor, mas no fim do primeiro tempo, quando o placar estava 0 a 0, Jean Mota desperdiçou um pênalti. Na etapa final, o Fortaleza se impôs e garantiu a vitória. O tropeço no Ceará deixa o Santos estacionado nos 45 pontos. Já o Fortaleza, com 35, respira um pouco mais aliviado na luta contra o rebaixamento para a Série B.

Se contra o São Paulo, na 29.ª rodada, os reservas do Santos deram conta do recado, nesta quinta-feira os garotos sentiram demais a falta de ritmo de jogo e de entrosamento. Sem criatividade, a equipe parecia jogar em marcha lenta. Durante boa parte do primeiro tempo, o time limitou-se a ocupar os espaços na defesa para segurar o Fortaleza.

Advertisement

Somente depois dos 30 minutos é que o jogo ficou mais movimentado e equilibrado. Aos 40, então, veio o lance que poderia ter mudado a história da partida. Após cruzamento de Lucas Braga, a bola bateu na mão de Jackson e Ricardo Marques Ribeiro, com ajuda do VAR, marcou pênalti. Jean Mota cobrou forte no canto esquerdo de Felipe Alves, que fez a defesa em dois tempos e nem deu rebote.

Continua depois da publicidade

No segundo tempo, logo no primeiro minuto, foi a vez de o Fortaleza ter um pênalti a seu favor, cometido por Madson em Osvaldo. Na cobrança, Juninho não vacilou e abriu o placar.

Melhor no jogo, o Fortaleza ampliou a vantagem aos 20 minutos em um belo gol de Wellington Paulista. O atacante, que havia entrado em campo cinco minutos antes, deu uma cavadinha para encobrir o goleiro João Paulo.

Com 2 a 0 no placar, o jogo perdeu intensidade. O Fortaleza preocupou-se apenas em garantir a vantagem, enquanto o Santos tentava, em vão, partir para o ataque. Desorganizado, o time pouco criou e as substituições feitas por Cuca não surtiram efeito.

Continua depois da publicidade

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 2 X 0 SANTOS

FORTALEZA – Felipe. Alves; Gabriel Dias, Paulão, Jackson e Carlinhos; Felipe (Tinga), Juninho (Derley), M. Vázquez (Wellington Paulista) e Osvaldo (Yuri César); Romarinho (Ronald) e David. Técnico: Enderson Moreira.

SANTOS – João Paulo; Madson, Laércio, Luiz Felipe e Felipe Jonatan; Sandry, Guilherme Nunes (Tailson) e Jean Mota (Lucas Lourenço); Lucas Braga (Ângelo), Marcos Leonardo (Bruno Marques) e Arthur Gomes (Wagner Leonardo). Técnico: Cuca.

GOLS – Juninho, aos 2, e Wellington Paulista, aos 20 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Ricardo Marques Ribeiro (MG).

CARTÃO AMARELO – Felipe.

LOCAL – Castelão, em Fortaleza (CE).

Raphael Ramos

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.