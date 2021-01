Farmacêutica Eli Lilly diz que produziu anticorpos que neutralizaram o covid-19

Por Estadão - Estadão 11

Um anticorpo para covid-19 produzido pela farmacêutica Eli Lilly evitou que residentes e funcionários de uma casa de repouso tivessem infecções sintomáticas da doença em testes de fase 3, afirmou hoje a empresa.

De acordo com a companhia, análise de um subgrupo de estudo mostrou que os residentes do asilo que receberam o medicamento, chamado bamlanivimab, tiveram 80% menos chances de ter a covid-19 do que as pessoas nas mesmas instalações que receberam um placebo.

Embora as vacinas estejam disponíveis e pareçam ser mais eficazes como profilaxia do que os anticorpos, os mesmos podem ter um papel para ajudar a prevenir infecções em certas situações, afirma a farmacêutica. As ações da empresa chegaram a subir 1,4% após o anúncio, mas, às 15h44 (horário de Brasília), recuavam 0,65%. (FONTE: DOW JONES NEWSWIRES)

