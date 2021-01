NBA anuncia adiamento de mais 3 jogos do Memphis Grizzlies por causa da covid-19

Por Estadão - Estadão 7

Um dia depois de adiar o duelo que o Memphis Grizzlies faria contra o Portland Trail Blazers, no Oregon, na noite de quarta-feira, a direção da NBA anunciou nesta quinta que mais três jogos da franquia do Tennessee foram adiados porque o time não tem o limite mínimo de oito atletas disponíveis para a realização de uma partida em razão do protocolo da liga, que não permite que jogadores que tiveram contato com pessoas contaminadas entrem em quadra.

De acordo com a NBA, os Grizzlies não jogarão mais contra o mesmo Portland Trail Blazers, nesta sexta-feira, novamente no Oregon, e duas vezes contra o Sacramento Kings, em casa, no domingo e na segunda.

Os Grizzlies voaram para Portland na última terça-feira após vencer o Phoenix Suns no dia anterior sem o pivô lituano Jonas Valanciunas por causa dos protocolos da NBA. Isso pode significar um teste de coronavírus positivo, inconclusivo ou exposição a alguém infectado pela doença.

Foi a segunda vez neste mês que Valanciunas não pôde jogar em virtude do protocolo da NBA. Ele foi retirado no intervalo do jogo de seu time contra o Brooklyn Nets em 8 de janeiro, mas esteve em quadra no duelo seguinte contra o Cleveland Cavaliers.

Os Grizzlies venceram o Philadelphia 76ers no último sábado, antes que a NBA adiasse a partida do time da Filadélfia no dia seguinte contra o Oklahoma City porque a equipe não contava com os oito jogadores disponíveis devido ao rastreamento de contato de covid-19.

Nos últimos 10 dias, 15 confrontos já foram adiados. A liga e o sindicato de jogadores atualizaram os protocolos de saúde e segurança contra o coronavírus na última terça-feira com o objetivo de manter os jogadores saudáveis e disponíveis para jogar. As novas medidas foram impostas “em resposta a um aumento nos casos de covid-19 em todo o país e às equipes da NBA que exigem quarentena de jogadores”, disse a NBA.

Phoenix Suns, Atlanta Hawks, Washington Wizards, Miami Heat e Philadelphia 76ers estão entre as equipes que tiveram vários casos do novo coronavírus em seus elencos nos últimos dias. Os jogos adiados provavelmente serão remarcados para a segunda metade da temporada. A NBA liberou horários apenas até 4 de março, dizendo no início desta temporada que o segundo semestre também incluiria “todos os compromissos adiados”.

Os 15 adiamentos em pouco mais de uma semana já envolveram 19 dos 30 times da NBA. A liga adicionou mais testes e protocolos rígidos nos últimos dias. O time mais prejudicado foram os Wizards, que tiveram cinco partidas seguidas adiadas em função da pandemia da covid-19.

Estadao Conteudo

