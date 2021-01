Tenista espanhola é a 1ª a testar positivo para covid em quarentena na Austrália

Por Estadão - Estadão 7

Faltando pouco mais de duas semanas para o início do Aberto da Austrália, a espanhola Paula Badosa anunciou nesta quinta-feira que testou positivo para o novo coronavírus. Assim, a atleta se tornou a primeira tenista isolada na polêmica quarentena em Melbourne a contrair a covid-19. Ela afirmou também que apresenta sintomas leves.

“Não estou me sentindo bem e tenho sintomas. Mas vou tentar me recuperar o mais rápido possível, seguindo as orientações dos médicos”, anunciou a atleta, em suas redes sociais, ao revelar o teste positivo. “Fui encaminhada a um outro hotel para ficar mais isolada e para ser monitorada.”

Número 67 do mundo, Badosa era uma entre 72 tenistas que estavam em isolamento total, em um hotel em Melbourne, cumprindo quarentena de 14 dias. Todos estiveram em voos, rumo à Austrália, com algum infectado com a covid-19. E, pelas regras impostas pelo governo australiano, precisam cumprir este isolamento.

Badosa estava em seu sétimo dia de isolamento. Assim como os demais, estava proibida de deixar o quarto de hotel, impossibilitada de treinar. Só podia fazer trabalhos físicos no quarto, com a ajuda de aparelhos de ginástica liberados pela federação australiana de tênis.

Este isolamento vem causando muita polêmica no mundo do tênis nos últimos dias. A principal crítica é que prejudicará o trabalho de pré-temporada dos tenistas, além de criar uma situação de desvantagem para aqueles que estão em isolamento total. O primeiro Grand Slam do ano terá início no dia 8 de fevereiro.

Nos últimos dias, a organização chegou a anunciar quatro casos positivos de covid-19 entre jogadores, mas depois voltou atrás e anunciou apenas dois, sem revelar seus nomes.

