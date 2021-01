Grêmio arranca empate com o Atlético-MG e amplia série invicta no Brasileirão

Por Estadão - Estadão 10

O confronto entre a defesa menos vazada e o melhor ataque do Campeonato Brasileiro terminou empatado. Com um gol no fim de Everton, o Grêmio empatou por 1 a 1 com o Atlético-MG, em Porto Alegre, pela 31.ª rodada, ampliando a sua invencibilidade na competição para 16 jogos. Hyoran abriu o placar, de pênalti, no primeiro tempo.

A igualdade deixou o Grêmio, agora com 25 gols sofridos, na sexta posição, com 51 pontos. Já o Atlético-MG chegou aos 54 pontos, em terceiro lugar, agora com 52 gols marcados. E o resultado foi ruim para ambos os times na perseguição a São Paulo e Internacional na briga pelo título nacional.

O Grêmio, nesta quarta, repetiu o roteiro da última sexta-feira, quando foi dominado pelo Palmeiras no primeiro tempo em São Paulo, mas conseguiu o empate no fim. Dessa vez, muito em função das substituições, pois o gol foi marcado por um reserva – Everton – e construído por outro – Ferreira, sua peça mais perigosa na segunda etapa. Além disso, Maicon ajudou na construção dos lances em um time que vinha esbarrando na marcação atleticana.

Mas a surpresa da escalação, Thaciano, teve atuação ruim e ainda cometeu pênalti em Guilherme Arana e convertido por Hyoran, que marcou pelo quarto jogo consecutivo para o Atlético-MG. O time visitante teve o controle de boa parte do duelo ao adotar uma formação com três zagueiros. Assim, marcou bem o adversário e construiu boas jogadas. Mas deixou a vantagem escapar no fim.

O Atlético-MG volta a jogar no sábado, quando visitará o Vasco, em São Januário, às 21 horas. Já o Grêmio vai atuar no dia seguinte, no clássico contra o Internacional, no Beira-Rio, às 16h.

O JOGO – No Grêmio, Renato Gaúcho apostou em Lucas Silva e Thaciano no meio-campo, nem levando para o banco Matheus Henrique, com dores musculares e pendurado com dois cartões amarelos. Já no Atlético, Sampaoli utilizou um esquema com três zagueiros, promovendo a entrada de Igor Rabello na vaga de Jair, suspenso.

Com essas formações, os times fizeram um primeiro tempo de predomínio das defesas. O Grêmio tinha mais posse de bola, mas a mudança no esquema atleticano freava praticamente todas as investidas da equipe pela ponta direita, com Pepê, sem conseguir ameaçar a meta de Everson.

O Atlético-MG, por sua vez, tinha mais iniciativa, embora tivesse problemas na criação. Mas teve as melhores oportunidades do primeiro tempo. Aos 15 minutos, após vacilo de Kannemann na saída de bola, Savarino ficou com a posse, tabelou com Vargas e finalizou da entrada da área, para fora, mas com muito perigo.

Na segunda chance, em uma jogada em que o talento dos seus atacantes prevaleceu, abriu o placar. Keno driblou vários marcadores e passou para Vargas, que achou Arana com um passe de calcanhar. E no momento da finalização, o lateral foi travado por Thaciano dentro da grande área. Pênalti, convertido aos 31 minutos por Hyoran, que bateu na direita. Foi o seu quarto gol nos últimos quatro jogos.

Em vantagem, o Atlético-MG voltou mais recuado diante do Grêmio, que tinha dificuldades para encontrar espaços. Assim, a primeira chance de gol foi da equipe visitante, aos 11 minutos, em nova ação individual de Keno, que cruzou para Vargas finalizar, levando Vanderlei a fazer grande defesa.

Insatisfeito, Renato começou a mexer no Grêmio, apostando em Maicon e Pinares para organizar e criar as jogadas. Mas não mudou o cenário do jogo, sem conseguir finalizar diante de um Atlético-MG consciente e buscando fazer o tempo passar, valorizando a posse de bola.

Renato foi empilhando atacantes e o Grêmio acabou arrancando o empate com um deles: Everton. Ferreira, que também saiu do banco, partiu para cima da marcação e tocou para Diego Souza, parcialmente desarmado por Alonso. Só que a bola ficou com Everton, que bateu da entrada da área: 1 a 1, aos 39 minutos.

No fim, Eduardo Sasha ainda teve uma chance pelo Atlético-MG, em jogada construída por Arana, mas bateu para fora. Mas a melhor oportunidade foi do Grêmio, que pressionou no fim. E em ótimo lance individual de Ferreira, Everson evitou a virada.

Assim, o confronto entre o melhor ataque e a defesa menos vazada do Brasileirão terminou empatado.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1 x 1 ATLÉTICO-MG

GRÊMIO – Vanderlei; Victor Ferraz (Everton), Rodrigues, Kannemann e Diogo Barbosa; Lucas Silva (Maicon), Thaciano (Pinares) e Jean Pyerre; Alisson (Ferreira), Diego Souza e Pepê (Luiz Fernando). Técnico Renato Gaúcho.

ATLÉTICO-MG – Everson; Réver (Gabriel), Igor Rabello e Junior Alonso; Guga, Allan, Hyoran (Borrero) e Guilherme Arana; Savarino (Franco), Keno (Marrony) e Vargas (Eduardo Sasha). Técnico: Jorge Sampaoli.

GOLS – Hyoran, aos 31 minutos do primeiro tempo; Everton, aos 39 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Raphael Claus (Fifa/SP).

CARTÕES AMARELOS – Alisson (Grêmio); Allan (Atlético-MG).

LOCAL – Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

Leandro Silveira

Estadao Conteudo

