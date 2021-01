Joe Biden assina decreto e reintegra país no Acordo Climático de Paris

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

Cumprindo uma promessa de campanha, o presidente americano, Joe Biden, acaba de assinar decreto que reintegra os Estados Unidos no Acordo Climático de Paris. O ex-presidente Donald Trump deixou o tratado multilateral em 2017. “É só um ponto de partida. Tem muito mais por vir”, declarou o democrata, há pouco, no Salão Oval, escritório do presidente americano na Casa Branca.

Continua depois da publicidade

Neste primeiro dia como presidente da maior economia do mundo, Biden ainda assinou outros dois decretos. Um deles obriga a utilização de máscaras e a manutenção do distanciamento social em áreas sob administração do governo federal. O outro estabelece o compromisso do governo no suporte às minorias. “A ideia é tornarmos os EUA um país menos desigual”, afirmou o novo líder da Casa Branca.

Os três decretos assinados há pouco foram as primeiras medidas de Biden à frente dos Estados Unidos. A expectativa é que mais ordens executivas sejam expedidas ainda hoje, como o retorno do país à Organização Mundial da Saúde (OMS).

Eduardo Gayer

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.