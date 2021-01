Trump se despede da Casa Branca: 'governar EUA foi a maior honra da minha vida'

Por Estadão - Estadão 6

A poucas horas da posse de Joe Biden como o 46º presidente dos Estados Unidos, o atual ocupante do cargo, Donald Trump, se despediu da Casa Branca, por volta das 10h desta quarta-feira, 20, pelo horário de Brasília. O mandatário embarcou no helicóptero presidencial junto a sua mulher, Melania Trump, em direção à Base Aérea Andrews, onde participará de evento com apoiadores. “Foi a maior honra da minha vida governar o país. Eu amo o povo americano”, disse a repórteres o presidente republicano, que quebrará a tradição ao não participar da cerimônia de posse do sucessor.

André Marinho

Estadao Conteudo

