México registra 1.584 mortes em decorrência da covid-19, novo recorde diário

O México registrou nesta terça-feira 1.584 mortes em decorrência da covid-19, um recorde novo recorde diário. O país contabilizou 18.894 novos casos da doença.

Os números levaram o total de casos a 1.668.396 e as mortes a 142.832, de acordo com os dados da Universidade Johns Hopkins. O México é o quarto país com mais mortes pela covid-19 no mundo, atrás dos Estados Unidos (401.553), Brasil (211.491) e Índia (152.718).

Até agora, o país recebeu cerca de 750 mil doses da vacina desenvolvida pela Pfizer. É o suficiente para imunizar aproximadamente metade dos trabalhadores de saúde mexicanos que trabalham na linha de frente.

