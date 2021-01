Luciano treina e reforça São Paulo contra o Inter; presidente se reúne com elenco

Por Estadão - Estadão 11

O São Paulo terá um importante retorno para enfrentar o Internacional, nesta quarta-feira, em confronto direto pela liderança do Campeonato Brasileiro. O atacante Luciano treinou normalmente nesta terça e fica à disposição do técnico Fernando Diniz para o jogo no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela 31.ª rodada. A partida começará às 21h30.

O atacante foi desfalque nos últimos quatro jogos da equipe por causa de uma inflamação na perna esquerda. O São Paulo empatou com o Grêmio, quando foi eliminado nas semifinais da Copa do Brasil, e perdeu para Red Bull Bragantino e Santos, além de empatar com o Athletico-PR, pelo Brasileirão.

A ausência de Luciano impactou diretamente no rendimento de Brenner. O artilheiro do São Paulo na temporada não marca há quatro jogos. A equipe marcou apenas três gols neste período com Tchê Tchê, duas vezes, e o uruguaio Gonzalo Carneiro.

Além de Luciano, Fernando Diniz vai contar também com o lateral-direito Juanfran. O espanhol levou uma pancada no braço esquerdo no jogo do último domingo, diante do Atlhetico-PR, mas trabalhou nesta terça-feira com uma proteção no local e está confirmado para o jogo.

A única dúvida do treinador está na defesa. O zagueiro equatoriano Arboleda cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Léo e Diego Costa são opções para enfrentar o Internacional.

A importância do confronto levou o presidente Julio Casares ao CT da Barra Funda. Acompanhando do coordenador Muricy Ramalho e dos diretores Raí, Carlos Belmonte e Chapecó, o dirigente conversou com os jogadores antes do treino. No bate-papo, procurou incentivar os jogadores. A conversa não foi em tom de cobrança, apesar do momento da equipe não ser positivo.

O São Paulo viu a sua vantagem de sete pontos na liderança do Brasileirão diminuir drasticamente e agora corre o risco até ser ultrapassado pelo time gaúcho em caso de derrota no Morumbi. O Internacional está apenas um ponto atrás (57 a 56).

Estadao Conteudo

