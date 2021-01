APCA divulga lista dos melhores das artes em 2020

Por Estadão - Estadão 12

A Associação Paulista de Críticos de Arte, a APCA, divulgou na noite desta segunda-feira, 18, a lista dos melhores de 2020 nas categorias Arquitetura, Artes Visuais, Cinema, Dança, Literatura, Música Popular, Rádio, Teatro, Teatro Infanto-Juvenil e Televisão. Neste ano, por causa dos impactos provocados pela pandemia do novo coronavírus, as áreas optaram pela realização de uma premiação com menos categorias, em caráter de excepcionalidade.

“Em 2020, as artes enfrentaram a pior de suas crises estruturais dos últimos tempos: política e de saúde pública. A união de nossos artistas provou mais uma vez que juntos somos mais fortes e que sempre sairemos vencedores. Tudo isso acabou oferecendo aos críticos da APCA um outro olhar para a produção artística, agora com o território ampliado pela virtualidade”, disse Celso Curi, presidente da APCA.

A cerimônia e formato de entrega do troféu a todos os artistas contemplados neste Prêmio APCA, a 64ª. Premiação da entidade, ainda não foram definidos.

Veja a lista de ganhadores:

ARQUITETURA

Obra de Arquitetura: Estação Antártica Comandante Ferraz, do Estúdio 41.

Fronteiras da Arquitetura: Marcha a Ré, de Nuno Ramos e Teatro da Vertigem.

Urbanidade: Padre Júlio Lancellotti.

Votaram: Abilio Guerra, Fernando Serapião, Francesco Perrotta-Bosch, Gabriel Kogan, Guilherme Wisnik, Luiz Recaman, Maria Isabel Villac, Mônica Junqueira de Camargo, Nadia Somekh, Renato Anelli.

ARTES VISUAIS

Exposição Internacional: Egito Antigo no CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil).

Atividade Cultural: IAC – Instituto de Arte Contemporânea que, ao comemorar 20 anos de excepcional atuação, inaugurou sua nova sede.

Arte/Tecnologia: MIS Experience com a mostra Leonardo Da Vinci – 500 Anos de um Gênio.

Votaram: Antonio Zago, Bob Sousa, Dalva Abrantes, José Henrique Fabre Rolim, João J. Spinelli, Silvia Balady e Ricardo Nicola.

CINEMA

Longa-metragem: M8 – Quando a Morte Socorre a Vida, de Jeferson De.

Longa-metragem: Sertânia, de Geraldo Sarno.

Média-metragem: Sete Dias em Maio, de Affonso Uchoa.

Votaram: Flávia Guerra, Orlando Margarido e Walter Cezar Addeo.

DANÇA

Criação: Silêncio, vídeo performance de Eduardo Fukushima e Sérgio Roizenblit.

Difusão: Programação de Dança do FarOFFa – Circuito Paralelo de Artes de São Paulo, e do FarOFFa no sofá.

Ação de formação: Ayodele Balé, escola de formação em danças preferencialmente para pessoas negras e as não negras de baixa renda.

Ação de sustentabilidade: Senadora Benedita da Silva e Deputada Federal Jandira Fegalli, pelo trabalho em prol da elaboração, votação e regulamentação da Lei Aldir Blanc, garantindo condições emergenciais de sustentabilidade para a cadeia produtiva da dança.

Prêmio especial: 80 Anos da EDASP – Escola de Dança de São Paulo.

Votaram: Cássia Navas, Henrique Rochelle, Iara Biderman e Yaskara Manzini.

LITERATURA

Trabalho editorial: Gita Guinsburg, pelas realizações à frente da Editora Perspectiva – refletindo a resistência de todas as editoras no contexto da pandemia.

Difusão de literatura brasileira: Bel Santos Mayer, pela propagação de literatura brasileira contemporânea – e mediação de leituras – durante a pandemia, valendo-se de meios aplicados a propostas de isolamento social.

Difusão de literatura brasileira no exterior: Nara Vidal, pela revista digital Capitolina Books, que difunde literatura brasileira – on-line, bilíngue (português / inglês) e gratuita – no exterior.

Votaram: Amilton Pinheiro, Felipe Franco Munhoz, Gabriel Kwak e Ubiratan Brasil

MÚSICA POPULAR

Artista do ano: Teresa Cristina.

Artista revelação: Jup do Bairro – “Corpo sem Juízo”.

Melhor live: Caetano Veloso.

Melhor disco: “Rastilho”, Kiko Dinucci.

Votaram: Adriana de Barros, Alexandre Matias, José Norberto Flesch, Marcelo Costa, Pedro Antunes e Roberta Martinelli.

RÁDIO

Valorização do rádio: Luiz Fernando Magliocca , que esteve ligado a momentos importantes do rádio, desde os anos 70.

Profissional do ano: José Eduardo Piedade Catalano , mais antigo radialista profissional na ativa, que comemorou 72 anos de trabalho, na apresentação de programas na Rádio Difusora de Santa Cruz do Rio Pardo/SP.

Podcast: Atenção, Silêncio no Ar – Criação, produção e apresentação do radialista, César Rosa. Em pauta, a história do rádio FM paulistano.

Votaram: Fausto Silva Neto, Marcelo Abud, Marco Antônio Ribeiro e Maria Fernanda Teixeira

TEATRO

Espetáculo: Bertoleza, Direção e adaptação: Anderson Claudir; Texto final: Anderson Claudir e Le Ticia Conde.

Espetáculo virtual: Peça, com concepção e atuação Marat Descartes e direção de Janaina Leite.

Prêmio especial: Série “Cena Inquieta” em 26 episódios dirigida por Toni Venturi com curadoria de Silvana Garcia sobre teatros de grupo brasileiros.

Votaram: Celso Curi, Edgar Olimpio de Souza, Evaristo Martins de Azevedo, José Cetra Filho, Kyra Piscitelli, Maria Eugênia de Menezes, Miguel Arcanjo Prado e Vinício Angelici.

TEATRO INFANTO-JUVENIL

Prêmio especial da quarentena 2020 por levar ao meio digital, de forma criativa e dinâmica, duas séries lúdicas com interação online de crianças: Grupo Esparrama (Diz aí e Vamos Brincar?).

Prêmio especial da quarentena 2020 por levar ao meio digital, de forma interativa, com atuação online do próprio público, uma aventura policial voltada para o público jovem: Caso Cabaré Privê – texto e direção de Pedro Granato, com a Cia. Pequeno Ato.

Prêmio especial da quarentena 2020 por levar ao meio digital, no formato pré-gravado, três espetáculos recentes de seu repertório, completamente reescritos e reeditados, levando em conta as especificidades da linguagem audiovisual: Trilogia Olho Mágico, da Cia. Delas, com direção de Thaís Medeiros (Ep. 1 – Caroline Lucretia Hershel / Ep. 2 – Maria Sibylla Merian / Ep. 3 – Mary Anning).

Votaram: Beatriz Rosenberg, Dib Carneiro Neto, Gabriela Romeu e Mônica Rodrigues da Costa.

TELEVISÃO

Atriz: Camila Morgado (Bom Dia, Verônica/ Zola Filmes-Netflix) e Tatiana Tibúrcio (Especial Falas Negras/TV Globo).

Ator: Eduardo Moscovis (Bom Dia, Verônica/ Zola Filmes-Netflix).

Dramaturgia: Bom Dia, Verônica (Zola Filmes-Netflix).

Programa: Conversa com Bial (TV Globo).

Humor: Marcelo Adnet – Sinta-se em Casa/Globoplay.

Destaque do ano: CNN Brasil.

Votaram: Edianez Parente, Fabio Maksymczuk, Leão Lobo, Neuber Fischer, Paulo Gustavo Pereira e Tony Goes.

