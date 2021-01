Guarani tem retorno de seis jogadores que estavam com coronavírus

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

O Guarani conta com o retorno de seis dos 17 jogadores que estavam com o coronavírus para a partida desta quarta-feira, contra o Vitória, às 16 horas, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Continua depois da publicidade

Os goleiros Gabriel Mesquita e Jefferson Paulino, os zagueiros Wálber e Victor Ramon, o meia Lucas Crispim e o atacante Waguininho participaram do treinamento desta segunda-feira. Outro reforço é o meia Arthur Rezende, que cumpriu suspensão na derrota para o Cuiabá, por 4 a 0.

“Passei os dias isolado. Graças a Deus tive sintomas menos graves, como dor de cabela, perda do olfato e do paladar. Fico feliz em poder estar voltando, pronto para ajudar o Guarani”, contou Gabriel Mesquita.

Advertisement

O goleiro Rafael Pin, os zagueiros Bruno Silva, Bruno Bianconi e Titi, os laterais Matheus Ludke e Bidu, o volante Deivid, os meias Giovanny e Caio, e os atacantes Renanzinho e Matheus Souza continuam cumprindo o isolamento.

Continua depois da publicidade

Além deles, o técnico Felipe Conceição não vai poder contar com o lateral-direito Cristovam, que foi expulso ainda no começo da partida diante do Cuiabá e cumprirá suspensão automática.

Com três derrotas e um empate nos últimos quatro jogos, o Guarani caiu para a décima colocação e, com 48 pontos, vai apenas cumprir tabela nessa reta final de campeonato.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.