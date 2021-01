Alison testa positivo para covid e deve desfalcar Santos na final da Libertadores

Por Estadão - Estadão 11

O volante Alison foi diagnosticado com coronavírus, nesta segunda-feira, segundo comunicado da assessoria de imprensa do Santos. O atleta, segundo a nota, já cumpre isolamento de dez dias, após testar positivo para covid-19 na sexta-feira e novamente na contraprova feita no domingo.

Alison representou o Santos pela última vez na quarta-feira, durante a vitória sobre o Boca Juniors, por 3 a 0, no jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores, na Vila Belmiro. Ele acabou substituído por Vinícius, aos 40 minutos da etapa final.

Alison terá poucas chances de disputar a final da Libertadores, contra o Palmeiras, no Maracanã, dia 30, pois terá apenas dois dias de treinamento para se preparar para o jogo decisivo. No dia 11, o Santos havia anunciado também o diagnóstico positivo do goleiro John e do zagueiro Wagner Leonardo.

Antes da disputa da decisão da Libertadores, o Santos volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro na quinta-feira, no Castelão, diante do Fortaleza.

