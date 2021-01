EUA: vacinas da Johnson & Johnson e AstraZeneca devem ser aprovadas 'em semanas'

Por Estadão - Estadão 5

O diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos (Niaid, na sigla em inglês), Anthony Fauci, afirmou em entrevista à emissora NBC News que a aprovação do uso emergencial das vacinas da Johnson & Johnson e da AstraZeneca pela Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA, na sigla em inglês) provavelmente ocorrerá dentro de uma ou duas semanas.

“Elas as empresas vão ter que juntar todos os seus dados para saber se começar o uso das vacinas é apropriado e, depois, para obter uma autorização de uso emergencial. Estamos a semanas de distância da aprovação, não meses, com certeza”, afirmou Fauci, que permanecerá como diretor do Niaid durante a gestão do presidente eleito Joe Biden.

O infectologista ainda afirmou que o plano de Biden de distribuir 100 milhões de doses de imunizantes contra a covid-19 nos primeiros 100 dias da sua gestão é “alcançável”. Para Fauci, é necessário que o governo americano use todas as medidas possíveis para garantir que esta meta será alcançada, inclusive o Ato de Defesa à Produção, o qual Biden já disse que irá invocar em seus primeiros dias na Casa Branca.

Por fim, Fauci disse que as autoridades de saúde americanas estão levando “muito a sério” os riscos ligados às novas variantes do sars-cov-2. Para ele, o maior problema que pode ser causado pelas cepas mais recentes do vírus é uma possível diminuição da eficácia de vacinas aprovadas nos EUA.

Gabriel Caldeira

Estadao Conteudo

