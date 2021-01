Tráfego de veículos na Via Oeste recua 2,4% na semana até 14 de janeiro

Por Estadão - Estadão 5

O tráfego total de veículos nas Rodovias do Oeste de São Paulo (Via Oeste) apresentou queda de 2,4% na semana entre 8 de janeiro e 14 de janeiro de 2021, em comparação com igual período de 2020, de acordo com dados divulgados neste domingo pela concessionária CCR.

Por segmento, o tráfego de veículos de passeio caiu 9,7%, enquanto o trânsito de veículos comerciais aumentou 9,8% em igual base de comparação.

Ernani Fagundes

Estadao Conteudo

