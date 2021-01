EUA: polícia prende homem com arma e 500 cartuchos de munição perto do Capitólio

Por Estadão - Estadão 5

A polícia norte-americana prendeu um homem com uma arma e 500 cartuchos de munição em um posto de controle em Washington montado antes da posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden. Wesley Allen Beeler foi parado no posto de controle perto do Capitólio dos EUA na sexta-feira.

Documentos judiciais dizem que Beeler se aproximou do posto de controle, mas não tinha uma credencial válida para essa área. Um oficial percebeu que ele tinha adesivos relacionados a armas de fogo em seu veículo e perguntou se tinha alguma arma.

Beeler teria dito aos policiais que tinha uma arma no apoio de braço, e a polícia o deteve no local. Eles revistaram seu carro e encontraram um carregador de alta capacidade na arma de 9 mm, junto com mais de 500 cartuchos de munição no veículo.

Autoridades informaram que ele não tinha licença para transportar a arma em Washington. Beeler foi acusado de portar uma pistola sem licença. O seu advogado não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Fonte: Associated Press.

