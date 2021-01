Com ações presenciais e online, Sesc Verão reforça a importância do autocuidado

Por Estadão - Estadão 6

Mais do que nunca, a pandemia evidenciou a necessidade de se cuidar do corpo e da mente. Com essa premissa, o Sesc Verão, projeto que normalmente reúne grupos em atividades presenciais nas diversas unidades da entidade, chega à sua 26ª edição em formato híbrido, dando ao público a possibilidade de desfrutar a programação também de casa, em aulas abertas, cursos e bate-papos online.

Com o tema “cuidar faz bem”, a edição, que começa neste sábado, 16, e vai até 14 de fevereiro, reforça a importância do autocuidado e do bem-estar – dois conceitos estabelecidos pela ONU. “Nossa expectativa é a de que cada pessoa que acesse a programação possa levar para seu cotidiano algo que impacte a sua qualidade de vida”, diz Ricardo de Oliveira Silva, da Gerência de Desenvolvimento Físico-esportivo, ressaltando que as ações buscam “facilitar a adoção de novos hábitos e rotinas adequados ao desafio imposto por essa crise.”

Saúde em sentido amplo

No Sesc Pinheiros (R. Paes Leme, 195, 3095-9400), a programação é inspirada, não por acaso, em uma letra do cantor e compositor Walter Franco: “Tudo é uma questão de manter a mente quieta/ a espinha ereta/ e o coração tranquilo”. A abertura ocorre hoje, às 14h, com a atividade presencial Tocar Faz Bem – Toque Seu Tambor, conduzida pela a educadora musical Silvanny Sivuca. Percussionista e baterista dos artistas Emicida e Fióti, ela explora os elementos do tocar como forma de experiência corporal e sensorial. Como opção online, a unidade promove encontros como o de práticas dedicadas à saúde das articulações, de 19 a 22 de janeiro, das 10h às 11h.

Lutas

No Sesc Santo Amaro (R. Amador Bueno, 505, 5541-4000), há uma série de atividades presenciais, mas que terão transmissão ao vivo pela internet. Nas terças-feiras, entre 19 e 26 de janeiro, das 18h20 às 19h20, o público pode experimentar aulas de ginástica com movimentos de luta. Em 22 e 29 de janeiro, das 17h20 às 18h20, o professor Cassios Clay conduz aulas de muay thai. Já em 2 e 9 de fevereiro, das 18h20 às 19h20, Jéssica Machado ministra aulas de taekwondo. Há ainda encontros especiais que unem ioga, práticas corporais, alongamento, lutas e dança, nos dias 5 e 12 de fevereiro, das 17h20 às 18h20.

Ioga e meditação

Para quem gosta de ioga, aliás, o Sesc Santana promove exercícios presenciais voltados ao equilíbrio entre o corpo e a mente, em diferentes horários, nos dias 19, 20, 28 e 29 de janeiro. Em 25 de janeiro, às 10h, a unidade também compartilha vídeo em que a educadora Fernanda Romano une a ioga e o pilates em exercício que pode ser realizado em espaço reduzido e que exige trabalho de força dos membros inferiores.

Se a meditação vai bem em tempos de ansiedade como os atuais, não faltam atividades com essa proposta. Às terças e quintas-feiras entre 21 e 28 de janeiro, das 19h30 às 21h30, o Sesc Consolação, por exemplo, promove um curso online com Mônica Jurado, que ensina práticas de respiração, automassagem dos pés, além de cantigas para acalmar a mente. As atividades da unidade incluem ainda um bate-papo com o neurocientista e biólogo Sidarta Ribeiro sobre a importância do sono para o bem-estar físico e mental. A transmissão será na terça-feira, 19, às 19h30.

Mais conversas online

Outro bate-papo online que ganha destaque na programação é promovido pelo Sesc Parque Dom Pedro II e reúne, em 13 de fevereiro, às 17h, o psicanalista Christian Dunker e o ator Cláudio Thebas em discussão sobre o livro O Palhaço e o Psicanalista, escrito por ambos. A conversa traz questões como a escuta dos outros e de si.

Importantes nomes do skate participam de conversas em lives conduzidas por Claudio Secco, sempre às 11h dos sábados de janeiro. São eles Felipe Nunes (hoje, 16), Rui Muleque (dia 23) e Ítalo Penarrubia (dia 30).

Entre as discussões promovidas pelo Sesc Guarulhos, a psicologia esportiva pauta um encontro online, em 2 de fevereiro, às 11h, entre o nadador Brandonn Almeida e o psicólogo Willian Falcão, com foco nos aspectos mentais das práticas realizadas na água. Com proposta semelhante, outro bate-papo online, em 14 de fevereiro, às 11h, traz o velejador Beto Pandiani, que já deu sete voltas ao redor do mundo, para refletir sobre os ensinamentos que o mar pode dar, em aspectos como planejamento, foco, determinação e autocuidado.

As transmissões ocorrem nas redes sociais de cada unidade. As atividades presenciais demandam inscrição prévia pelo site bit.ly/sescinsc21.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Júlia Corrêa

Estadao Conteudo

