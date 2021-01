BC promove alterações na coleta e na divulgação de dados do Focus

Por Estadão - Estadão 6

O Banco Central informou nesta sexta-feira, 15, por meio de nota, que promoverá uma série de alterações na coleta e na divulgação de dados do Relatório de Mercado Focus. As mudanças começam a partir da próxima terça-feira, dia 19, e estarão disponíveis para cerca de 140 instituições que abastecem a pesquisa.

Algumas das mudanças estão ligadas à metodologia da pesquisa. Conforme o BC, a taxa de câmbio passará a ser a média da taxa Ptax de venda do período, com base nos respectivos dias úteis, e não mais a taxa vigente no último dia do período. Além disso, a taxa anual passará a ser a taxa média de dezembro, e não mais a do último dia útil do ano.

O BC informou ainda que o IPCA – o índice oficial de preços – “passará a contar com horizonte de 25 meses (e não mais com 18)”. Já a Selic (a taxa básica de juros) e o câmbio serão coletados para os próximos 24 meses. “Para o PIB e seus componentes, o horizonte de projeções passará a contar com 8 trimestres (e não mais 6)”.

Outra mudança é que o Focus deixará de coletar projeções para IGP-DI, IPA-DI, IPA-M, INPC, IPCA-15 e IPC-Fipe, assim como para as taxas médias anuais de câmbio e Selic.

No documento de divulgação do Focus, será eliminada a terceira página, que diz respeito aos dados do Top 5. Essas estatísticas permanecerão apenas nas séries históricas do site do BC. “As séries históricas das estatísticas das variáveis fiscais (resultados primário e nominal, DLSP e DBGG) passarão a ser divulgadas com horizontes de dez anos à frente”, acrescentou o BC na nota.

Outra mudança diz respeito à atualização e modernização da interface de dados. “Além de modernizar o sistema, alterações vão prover informações gerenciais que não eram disponibilizadas até então e possibilitar mais flexibilidade no preenchimento das informações”, disse o BC na nota.

“Entre as mudanças, destacam-se as novas funcionalidades do dashboard – tela que sintetiza a situação de cada participante no Sistema Expectativas de Mercado buscando apresentar de forma clara e sucinta como se encontram suas projeções para cada variável.”

Conforme o BC, a nova tela do sistema “mostrará o conjunto de variáveis que podem ser escolhidas para que as projeções sejam informadas”. “Para cada variável, alguns indicadores resumem informações de interesse: quando a projeção foi atualizada, até quando permanece válida e o número de projeções mensais e anuais válidas no momento da consulta, entre outras possibilidades.”

Outra funcionalidade é que o dashboard mostrará “se as projeções serão ou não incluídas na próxima edição do Boletim Focus e irá alertar sobre alguma projeção anual de IPCA, IGP-M, Câmbio, Selic ou PIB Total que não tenha sofrido qualquer atualização nos últimos 45 dias”.

Como as mudanças começam a valer em 19 de janeiro, o novo formato do relatório será divulgado no dia 25 de janeiro, uma segunda-feira.

Fabrício de Castro

