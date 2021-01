Presidente do Santos confirma que vai comprar Luan Peres junto a clube da Bélgica

Por Estadão - Estadão 9

O presidente do Santos, Andres Rueda, afirmou nesta quinta-feira que o clube vai exercer o direito de compra do zagueiro Luan Peres. A negociação em definitivo era uma possibilidade prevista no acordo de prorrogação de empréstimo do jogador junto ao Brugge, da Bélgica.

Luan Peres tinha contrato com o Santos até 31 de dezembro e um acordo foi costurado para que ele pudesse atuar contra o Boca Juniors, pelas semifinais da Copa Libertadores. Agora o clube pretende utilizar o dinheiro que vai receber da Conmebol pela classificação à decisão para fechar a contratação. A equipe enfrenta o Palmeiras no próximo dia 30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

“Acordo que a gente fez para segurar o Luan Peres previa isso: passando da semifinal, a gente teria o preço fixado e o Santos exerceria a opção de compra. Se nenhum outro clube fizer oferta maior. Se houver oferta maior, Santos pode equiparar”, afirmou Rueda, em entrevista ao canal BandSports.

“A gente estava numa situação de risco de ir para a semifinal sem a zaga titular. Acabou o empréstimo do Luan Peres e havia a proposta do Benfica por Lucas Veríssimo. E foi uma engenharia feita junto ao Brugge que não abria mão de renovar o contrato de empréstimo. Então fizemos esse acordo. Vamos exercer o direito de aquisição do Luan Peres. Ele já é um jogador praticamente do Santos”, acrescentou.

O Santos vai garantir pelo menos R$ 31 milhões indo à final, valor mais do que suficiente para comprar Luan Peres. O Brugge quer 3 milhões de euros (R$ 19 milhões) para liberar o zagueiro de 26 anos em definitivo.

