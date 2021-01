Cinema: confira as estreias da semana nas salas de SP

Por Estadão - Estadão 21

O sentimento de culpa pode gerar alucinações e atormentar a vida de alguém? O longa argentino Um Crime Em Comum garante que sim. Exibido na mostra Panorama, no Festival de Berlim 2020, e em outros festivais internacionais, o filme que estreia esta semana nos cinemas de São Paulo combina críticas sociais em uma história que flerta com o terror.

Na trama, a professora Cecilia, de 37 anos, acorda no meio da noite com batidas incessantes em sua porta. Assustada, ela reconhece Kevin, o filho adolescente de sua diarista – o jovem está sangrando, mas ela não abre.

No dia seguinte, recebe a notícia de que Kevin morreu e a principal suspeita é a polícia. Culpa e angústia começam a consumir Cecilia, que passa a ter visões perturbadoras.

Confira, a seguir, as novidades em cartaz nas salas de São Paulo entre os dias 14 e 20 de janeiro:

ESTREIAS

Atravessa a Vida

Dir. João Jardim. 12 anos. 82 min.

O documentário acompanha alunos do 3º ano do ensino público no interior do Sergipe. Os jovens se preparam para o vestibular, mas também convivem com angústias e prazeres da adolescência.

Espaço Itaú Frei Caneca: 16h, 19h30, 20h50. Petra Belas Artes: 17h40.

A Delicadeza é Azul

Dir. Yasmin Garcez, Sandro Arieta.

Por meio de diferentes olhares sobre o autismo, pais, professores, assistentes sociais e crianças compartilham com o mundo suas formas de perceber a vida.

Livre. 72 min. Espaço Itaú Frei Caneca: 18h.

Um Crime Em Comum

Dir. Francisco Márquez. Elisa Carricajo, Mecha Martínez, Eliot Otazo, Cecilia Rainero e Juan Coien Pardo.

Cecilia, uma professora de 37 anos, acorda no meio da noite com batidas insistentes na porta de sua casa. Ela reconhece Kevin, o jovem filho de sua faxineira, mas não abre – ele está sangrando. No dia seguinte, Cecilia descobre que o garoto foi morto pela polícia. 14 anos. 96 min. Anália Franco: 17h40. Espaço Itaú Augusta: 16h, 18h20, 20h40. Espaço Itaú Frei Caneca: 14h, 16h10, 18h20, 20h30. Jardim Sul: 17h40. Petra Belas Artes: 16h, 20h20. Santana Parque: 17h.

O Mensageiro do Último Dia

Dir. David Prior. Com James Badge Dale, Stephen Root, Joel Courtney.

Adolescentes de uma pequena cidade começam a desaparecer misteriosamente e os moradores afirmam que o motivo é uma lenda urbana que ronda o local. Porém, um policial aposentado descobre uma seita que invoca entidades sobrenaturais, capaz de destruir a vida de muitas pessoas.

16 anos. 137 min. Anália Franco: 19h05. Aricanduva: 14h40, 16h10, 19h20. Boa Vista: 14h30, 17h30, 20h30. Boulevard Tatuapé: 17h45, 20h30; 3ª, 6ª, dom., 13h10. Cantareira Norte Shopping: 14h, 16h50, 19h40. Central Plaza: 14h20, 17h30, 21h. Cidade São Paulo: 16h20, 19h30. Eldorado: 15h15, 18h25, 21h30. Espaço Itaú Frei Caneca: 14h30, 17h30, 20h30. Espaço Itaú Pompeia: 14h30, 17h30, 20h30. Jardim Sul: 16h50, 19h40. Ibirapuera: 14h40, 17h30, 20h20. Itaim Paulista: 14h30, 17h30, 20h30. Mais Shopping: 16h45, 20h. Marabá: 16h, 21h. Market Place: 15h10, 18h20, 21h30. Metrô Itaquera: 16h20, 19h30. Metrô Tucuruvi: 15h, 18h10, 21h30; sáb., 14h50. Morumbi: 15h, 18h, 21h. Mooca Plaza: 16h10, 19h30. Plaza Sul: 14h30, 18h, 21h. Penha: 14h30, 17h30, 20h30. Raposo Shopping: 2ª a sáb., 15h, 18h20, 19h20; dom., 14h, 17h05, 17h30. SP Market: 14h45, 17h55, 21h05. Tietê Plaza Shopping: 13h10, 16h20, 19h30. West Plaza: 15h, 20h50, 21h30.

Unidas Pela Esperança

Dir. Peter Cattaneo. Com Kristin Scott Thomas, Sharon Horgan, Jason Flemyng, Greg Wise.

Como forma de superação do medo, um grupo de mulheres casadas com oficiais militares se une para formar um coral. Elas percebem que a música e o riso são capazes de transformar suas vidas.

12 anos. 110 min. Center 3: 15h15, 19h50. Cidade Jardim: 16h, 18h45, 21h30. Cidade São Paulo: 14h40, 17h25. Espaço Itaú Augusta: 15h30, 18h, 20h30. Espaço Itaú Frei Caneca: 16h, 18h20, 20h40. Espaço Itaú Pompeia: 13h30, 16h, 18h30, 21h. Jardim Pamplona: 14h15, 16h45, 19h30. Jardim Sul: 19h55. JK Iguatemi: 17h, 19h45. Kinoplex Itaim: 5ª a dom., 17h30, 19h50. Market Place: 18h, 21h. Metrô Santa Cruz: 19h15, 21h55. Pátio Higienópolis: 15h20, 18h10, 21h. Reserva Cultural: 2ª a sáb., 15h30; dom., 18h30. Villa Lobos: 15h15, 18h10, 21h.

Especial Ricardo Darín

O Petra Belas Artes* realiza uma exibição exclusiva em homenagem ao aniversário do ator argentino, nascido no dia 16 de janeiro de 1957. Serão exibidos o premiadíssimo drama “” (2015), de Cesc Gay, e a comédia “Samy e Eu”, (2002), de Eduardo Milewicz, inédita nos cinemas brasileiros. Horários:

Truman: 6ª, sáb., dom., 19h30; 2ª, 5ª, 15h10.

Sammy e Eu: 6ª, sáb., dom., 15h10; 2ª, 5ª, 19h30.

*Nos dias 19 e 20, o Petra Belas Artes estará fechado.

*O Reserva Cultural permanecerá fechado às segundas-feiras durante a pandemia.

