Duda Reis vai à Delegacia da Mulher e terá Gizelly Bicalho como advogada

Após revelar que sofreu um relacionamento abusivo com Nego do Borel, Duda Reis compartilhou nesta quinta-feira, 14, que foi à Delegacia de Defesa da Mulher e confirmou que sua advogada será a ex-BBB Gizelly Bicalho.

“É um misto de sentimentos que estou sentindo, mas, em primeira mão, eu queria agradecer muito as minhas advogadas e por todo acolhimento que recebi na Delegacia da Mulher”, disse a atriz, mencionando Gizelly e a advogada Izabella Borges, em stories.

A ex-participante do Big Brother Brasil 2020 é advogada criminalista e tinha oferecido publicamente seus serviços a Duda Reis no Instagram, nesta quarta-feira, 13, após a atriz revelar que sofreu ameaças e agressões físicas durante seu relacionamento com Nego do Borel.

“Mandei DM para Duda Reis hoje cedo, mas ela não viu. Podem me ajudar a falar com ela? Se ele tem advogada, você também tem porque eu estou à disposição para advogar para você”, escreveu Gizelly na rede social.

Em stories nesta terça-feira, 14, Duda Reis revelou que sofria um relacionamento abusivo com o funkeiro. “Eu era manipulada, tinha medo, ele me ameaçava, dizia que ia mandar matar a minha família. Eu era dependente emocional dele, era um amor confuso. Eu apanhava e depois recebia amor, então eu tinha medo”.

Bárbara Correa, estagiária sob supervisão de Charlise Morais

