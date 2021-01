Linfoma: fique atento aos sinais para combater o problema

Por Estadão - Estadão 7

O linfoma é um tipo de câncer que ataca o sistema linfático, parte importante do mecanismo de imunização responsável por protege o nosso organismo. Diagnosticar o problema em sua fase inicial é muito importante para o sucesso do tratamento. Entretanto, esta não é uma tarefa tão fácil. Por isso, é muito importante ficar atento aos sinais e contar com o acompanhamento médico periódico.

De acordo com os especialistas, o linfoma por ser agressivo ou não. O problema pode surgir de diversas formas e aparecer em várias partes do corpo. Entretanto, surgem com mais frequência em locais como axilas e o pescoço.

Um dos principais sintomas é inchaço conhecido como íngua. Na lista de sintomas também aparecem outros sinais bem comuns em outras doenças, como: febre, perda de peso, suores noturnos e fadiga.

Diagnóstico e tratamento

Com sintomas que podem estar relacionados com diversos outros problemas de saúde, o linfoma exige a avaliação e diagnóstico de um médico especializado. Para isso, pode ser necessária uma biópsia, além de outros exames, como tomografia e ressonância.

A partir deste ponto, o profissional conseguirá avaliar se o linfoma é ou não agressivo e, com isso, estabelecer o melhor tratamento para o caso específico. Entre as possíveis soluções estão quimioterapia e imunoterapia.

