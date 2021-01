EUA: Trump diz que invasores do Capitólio serão entregues à Justiça

Por Estadão - Estadão 6

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira que condena a violência durante a invasão do Capitólio na última semana, e que os envolvidos nos ataques serão levado à justiça. “Nenhum dos meus apoiadores verdadeiros se envolveria em violência política”, afirmou Trump, em vídeo publicado no Twitter da Casa Branca. “Se você se envolveu nos eventos da última semana, não é um apoiador do nosso movimento, mas alguém que o atrapalha”, indicou o presidente.

“Fui avisado de que há riscos por conta de novas manifestações”, indicou Trump, lembrando que americanos tem direito a serem ouvido, mas que todos “devem seguir a lei”. Segundo o presidente, “agências federais terão todos os recursos para manter ordem”, assegurando que a transição ocorra de forma segura. “Violência deve parar, não importa qual sua filiação política”, clamou Trump.

Sem fazer críticas diretas após ser restringindo em diversas redes sociais, Trump indicou que no momento é necessários que “ouçamos uns aos outros, e não silenciemos uns aos outros”. Segundo a conclusão do presidente, entre os objetivos prioritário do momento estão a entrega das vacinas contra a covid-19 e a reconstrução do país.

Matheus Andrade

Estadao Conteudo

