'BBB 21' terá Podcast do Líder e 'aplicativo de relacionamento'

O BBB 21 estreia no próximo dia 25 de janeiro, uma segunda-feira, e a Globo anunciou mais novidades sobre a próxima edição do Big Brother Brasil nesta quarta, 13.

Entre elas, a criação do Podcast do Líder, programa de áudio que poderá contar ou não com a participação de outros participantes. Os colegas que não participarem da gravação poderão assisti-la, mas não ouvir seu áudio. O material ficará disponível no site Gshow.

A outra novidade do BBB 21 é o “aplicativo Flecha”, em que os participantes podem declarar interesse uns nos outros virtualmente, de forma semelhante a aplicativos de relacionamento. Caso o interesse seja, mútuo, haverá um “match”.

