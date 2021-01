Guarani é derrotado pelo CRB e desperdiça chance de colar no G4 da Série B

Por Estadão - Estadão 10

O Guarani sofreu com o surto de covid-19 antes do jogo desta segunda-feira, no Rei Pelé, em Maceió, e não conseguiu segurar o CRB que o venceu por 2 a 0, pela 34.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O veterano zagueiro Gum e o atacante Bill fizeram os gols da partida.

Com o tropeço, o Guarani desperdiçou a chance de ficar a um ponto do G4 e poderá ver os rivais na briga pelo acesso abrirem vantagem. No sexto lugar, o clube de Campinas soma 48 pontos, a quatro da zona de acesso. O CRB, enquanto isso, após sua terceira vitória seguida, subiu para a nona colocação com 46 pontos, livre da ameaça de rebaixamento.

CRB e Guarani fizeram um primeiro tempo movimentado e com três bolas na trave. Logo aos 2 minutos, Régis mandou para Luidy, que cortou Didi e bateu firme. A bola explodiu na trave do Guarani. Cinco minutos depois, o time paulista respondeu em chute forte de Bruno Sávio. Edson Mardden fez boa defesa.

Aos 13 minutos, Pablo Dyego aproveitou bobeada da defesa do Guarani, passou por três e acertou a rede pelo lado de fora. O Guarani assustou em cobrança de falta de Bidu que exigiu defesa de Mardden. Aos 25, Murilo Rangel bateu firme da entrada da área e acertou a trave do CRB. A resposta veio na mesma moeda três minutos depois. Lucão bateu prensado e acertou o travessão paulista.

O segundo tempo demorou para esquentar. Aos 27 minutos, Diego Torres soltou o pé e fez Rafael Pin trabalhar. Na sequência, o mesmo Diego Torres bateu escanteio e Gum, de cabeça, abriu o placar para os mandantes. O golpe final veio aos 42 minutos. Lucão roubou a bola e tocou para Bill empurrar para as redes e dar números finais ao jogo.

CRB e Guarani voltarão a campo já na próxima quinta-feira pela 35.ª rodada. Os alagoanos visitarão o Operário-PR às 19h15 no Germano Kruger, em Ponta Grossa. Os paulistas, enquanto isso, enfrentarão o Cuiabá na Arena Pantanal, às 21h30.

FICHA TÉCNICA

CRB 2 X 0 GUARANI

CRB – Edson Mardden; Reginaldo (Robinho), Gum, Ewerton Páscoa e Igor; Claudinei, Régis Tosatti (Bill) e Diego Torres; Pablo Dyego (Wesley), Lucão (Carlos Jatobá) e Luidy (Lucas Mendes). Técnico: Roberto Fernandes.

GUARANI- Rafael Pin; Mateus Ludke, Cristovam, Didi e Bidu (Erick Daltro); Deivid (Marcelo), Rickson e Murilo Rangel (Arthur Rezende); Eliel (Caio), Renanzinho e Bruno Sávio (Giovanny). Técnico: Marcelo Barbosa (auxiliar técnico).

GOLS – Gum, aos 28, e Bill, aos 42 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Antônio Dib Moraes de Sousa (PI).

CARTÕES AMARELOS – Diego Torres, Igor, Ewerton Páscoa (CRB); Deivid, Arthur Rezende, Marcelo (Guarani).

RENDA e PÚBLICO – Jogo sem torcida.

LOCAL – Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

