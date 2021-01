Com gols de Danilo e Cristiano Ronaldo, Juventus vence Sassuolo e volta ao G4

Por Estadão - Estadão 11

Em um confronto direto por uma vaga no G4 do Campeonato Italiano, a Juventus sofreu, mas derrotou o Sassuolo por 3 a 1, em casa, voltando a figurar na zona de classificação à Liga dos Campeões da Europa. Os gols da partida, disputada neste domingo, saíram no segundo tempo, quando a equipe de Turim já tinha um jogador a mais.

O lateral-direito Danilo marcou um e deu assistência para outro, o de Cristiano Ronaldo, já nos acréscimos, o 19.º do craque português na temporada, sendo o 15.º no Italiano, torneio em que ele é o artilheiro.

A Juventus, com o triunfo, chegou aos 33 pontos, na quarta colocação. Com um jogo a menos, está atrás do Milan, que soma 40 e a quem derrotou na última quarta-feira, da Inter de Milão, com 37 e sua adversária no próximo domingo, e da Roma, com 34. Já o Sassuolo parou nos 29 pontos, na sétima posição.

Cada time escalou dois brasileiros como titulares: Arthur e Danilo, pela Juventus, e Marlon e Rogério, do lado do Sassuolo. E com eles em campo, aconteceu o que se imaginava de início: pressão da Juventus, que perdeu chances no começo com Cristiano Ronaldo e Frambotta. E Chiesa acertou a trave em um disparo de canhota, aos 21 minutos.

Aos poucos, porém, o Sassuolo conseguiu travar o ataque da Juventus. Mas, de fato, os goleiros Szczesny e Consigli pouco trabalhavam. E o time da casa ainda perdeu McKennie e Dybala, lesionados.

A situação parecia mais confortável para o Sassuolo, até ter Obiang expulso aos 45 minutos, após entrada dura em Chiesa, em lance revisado após consulta ao VAR. A equipe da casa tentou aproveitar a vantagem numérica, mas perdeu chances incríveis com Cristiano Ronaldo e Kulusevski antes do intervalo.

O cenário começou a se alterar no início do segundo tempo, aos cinco minutos, quando Danilo bateu forte de fora da área, fazendo 1 a 0 para a Juventus. O Sassuolo ainda igualou o placar, aos 12, com Defrel, mas depois não resistiu, sofrendo dois no fim.

Aos 36, Frabotta cruzou rasteiro para Ramsey deixar a Juventus em vantagem. Já nos acréscimos, Danilo lançou Cristiano Ronaldo na direita. O português arrancou até a área e chutou cruzado para fechar o placar em 3 a 1.

