Brasil registra 1.171 mortes por covid em 24h, diz Saúde; total chega a 202.631

Por Estadão - Estadão 12

Advertisement

Advertisement

O Brasil registrou 1.171 novas mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados atualizados pelo Ministério da Saúde neste sábado, 9. Com isso, chega a 202.631 o número de óbitos pela doença no País. Após um período de queda, a partir de setembro do ano passado, o número de mortes diárias superior a 1 mil voltou a ser observado em algumas divulgações da pasta desde a segunda quinzena de dezembro. A marca de 200 mil mortes foi superada no dia 7. De sexta para este sábado, foram confirmados 62.290 novos casos de covid-19, levando o Brasil a totalizar 8.075.998 registros do novo coronavírus, de acordo com dados do ministério. O patamar de 8 milhões de casos foi contabilizado na sexta-feira, dia 8.

Continua depois da publicidade

Daniel Weterman

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.