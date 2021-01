Luisa Stefani e americana vencem mais uma e vão às quartas do Torneio de Abu Dabi

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

A paulista Luísa Stefani e sua parceira americana Hayley Carter venceram mais uma partida no Torneio de Abu Dabi e avançaram às quartas de final de duplas do WTA 500 disputado nos Emirados Árabes, evento que abre a temporada feminina de 2021. As duas superaram neste sábado a russa Daria Kasatkina e a estoniana Anett Kontaveit, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Continua depois da publicidade

Cabeças de chave número 8 em Abu Dabi, Stefani e Carter venceram a partida com tranquilidade, em 1h13 de disputa. Elas perderam três vezes o serviço, mas sempre lideraram o placar e o triunfo nunca esteve ameaçado.

Na próxima fase, a brasileira e a americana vão enfrentar as russas Veronika Kudermetova e Anastasia Potapova, que mais cedo causaram surpresa ao eliminar a americana Nicole Melichar e a holandesa Demi Schuurs, por duplo 6/2.

Advertisement

Apesar da boa campanha, Stefani caiu uma posição no ranking da WTA e agora ocupa o 34º lugar, logo à frente da parceira Carter. Para chegar pela primeira vez ao top 30, terá de atingir pelo menos a final em Abu Dabi.

Continua depois da publicidade

Stefani, que tem base na Saddlebrook Academy, na Flórida, nos Estados Unidos, disputou o qualifying de simples, na última terça-feira, perdendo na estreia para a grega Valentini Grammatikopoulou por 2 sets a 1 (6/4, 1/6 e 6/1).

SIMPLES – Elina Svitolina e Garbiñe Muguruza confirmaram o favoritismo e avançar para as oitavas de final do Torneio de Abu Dabi. Cabeça de chave número 2, a ucraniana despachou a russa Vera Zvonareva por 6/4 e 6/1. Ela enfrentará outra oponente da Rússia, Ekaterina Alexandrova, que eliminou a britânica Heather Watson com uma dura vitória por 7/5, 6/7 (7/9) e 6/3

Já Muguruza passou com tranquilidade pela bielorrusa Aliaksandra Sasnovich neste sábado. A ex-número um do mundo anotou 6/1 e 6/4, em 1h23, no primeiro confronto entre as duas no circuito. A espanhola pega na sequência do torneio a grega Maria Sakkari, de 25 anos, que passou pela jovem americana Coco Gauff por 7/5 e 6/2. Ela reagiu após um começo ruim depois de sofrer duas quebras para conquistar o triunfo.

Continua depois da publicidade

A zebra do dia foi a eliminação da cabeça de chave número 3 da competição, Karolina Pliskova. A checa, atualmente na sexta colocação no ranking da WTA, caiu para a jovem Anastasia Gasanova, de 21 anos.

Gasanova é a 292ª classificada do ranking e nunca sequer tinha enfrentado uma jogadora do top 100 e nem disputado um torneio de nível WTA, mas não se intimidou diante de Pliskova e venceu por 2 a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. Ela terá como adversária por um lugar nas quartas de final a espanhola Sara Sorribes.

Em outro duelo deste sábado, a cazaque Elena Rybakina fez um duplo 6/4 sobre a chinesa Xiyu Wang e enfrentará a russa Daria Kasatkina, que nem precisou entrar em quadra para se classificar em razão da contusão de Karolina Muchova.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.