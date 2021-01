Marta se apresenta e deixa seleção completa para treinos em Viamão

Por Estadão - Estadão 7

A seleção brasileira feminina está completa para o período de treinos em Viamão (RS), iniciados na última terça-feira. Na tarde desta sexta, a atacante Marta se juntou ao grupo de atletas convocadas pela técnica Pia Sundhage. Assim, agora ela tem 23 jogadoras à disposição.

Marta teve o aval da comissão para se apresentar três dias depois das demais jogadoras por causa de compromissos pessoais. Agora, ela e as demais atletas vão treinar em Viamão até 20 de janeiro, em mais uma etapa de preparação da seleção para a Olimpíada de Tóquio.

Como esse período de treinos não é realizada em um período de Datas Fifa, os clubes não eram obrigados a liberar suas jogadoras. Assim, Pia não chamou nenhuma atleta que atua na Europa. E convocou algumas novatas, casos das goleiras Viviane, do Palmeiras, e Nicole, do Santos, da meio-campista Ingryd, do Corinthians, e de Kerolin Nicoli, ainda sem clube após cumprir período de suspensão por doping.

A relação de convocadas também teve duas mudanças no início desta semana. A lateral Tamires e a atacante Adriana foram cortadas após testarem positivo para o coronavírus, sendo substituídas por Fabiana, do Internacional, e Cristiane, do Santos.

Ainda sem Marta, Pia comandou, nesta sexta-feira, mais um treino em Viamão. A comissão técnica dividiu o grupo em jogadoras de defesa e de ataque. As defensoras focaram na compactação das linhas. As demais trabalharam finalizações. Depois, as atletas fizeram um coletivo em campo reduzido.

