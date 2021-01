BNDES aprova empréstimo de R$ 200 milhões para Hospital Oswaldo Cruz

Por Estadão - Estadão 8

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um empréstimo de R$ 200 milhões para o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, de São Paulo (SP), no âmbito do programa BNDES Crédito Direto Emergencial. Embora as linhas emergenciais para mitigar a crise causada pela covid-19 tenham terminado com o fim do ano, o banco ainda está aprovando pedidos de crédito protocolados até 31 de dezembro.

Até o último dia de 2020, o BNDES aprovou um total de R$ 154 bilhões para enfrentar a pandemia. Embora a ação contra a crise tenha interrompido, ao menos temporariamente, a tendência de queda nos desembolsos do banco, o valor total aprovado inclui valores que não são novos empréstimos, como os R$ 20 bilhões repassados do Fundo PIS/Pasep, administrado pelo BNDES, para o FGTS – que depois foi liberado para os trabalhadores – ou os R$ 16,3 bilhões em suspensões de pagamentos, empréstimos que deixaram de ser cobrados de empresas e de governos.

Antes do anúncio do financiamento de R$ 200 milhões para o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, as aprovações do Programa de Apoio Emergencial ao Combate da Pandemia do Coronavírus totalizavam R$ 309 milhões para o setor de saúde, segundo o BNDES.

O banco de fomento informou que o hospital utilizará o novo empréstimo para “manutenção e abertura de novos postos de trabalho na organização, contribuindo dessa forma para a ampliação da capacidade de atendimento dos pacientes acometidos pelo novo coronavírus”.

Vinicius Neder

Estadao Conteudo

