Tchê Tchê usa redes sociais para se desculpar por expulsão contra o Bragantino

A partida entre São Paulo e Red Bull Bragantino nesta quarta-feira foi atípica. Não é comum de se ver o líder do Campeonato Brasileiro sair perdendo de 3 a 1 logo nos primeiros 17 minutos de duelo, como foi o caso. O emocional do time de Fernando Diniz estava visivelmente abalado, o que foi possível notar também na expulsão do volante Tchê Tchê no segundo tempo.

Dentre vários lances que mostravam um time psicologicamente desestruturado, um dos jogadores mais utilizados por Fernando Diniz perdeu a cabeça aos 15 minutos do segundo tempo. Em momento fora do lance de bola, Tchê Tchê acertou uma cotovelada no adversário Cuello. O árbitro foi até o vídeo ver o que aconteceu e puniu o volante com cartão vermelho.

Tchê Tchê foi às redes sociais nesta quinta-feira após a nova derrota do São Paulo para se desculpar. “Queria pedir desculpas aqui aos torcedores, algo que já fiz com meus companheiros, pela expulsão. Me deixou muito triste por não poder mais ajudar em campo, mas serve de reflexão e amadurecimento”, escreveu.

“No meu histórico de quase dez anos de carreira, só tenho duas expulsões e isso mostra que não é uma atitude que faz parte de mim. Fico feliz pelo gol, que me motiva a seguir evoluindo, em busca de absorver as coisas boas e ir atrás dos nossos objetivos. Vamos à luta!”, finalizou o jogador, sem citar durante a publicação seu possível atrito com Fernando Diniz.

Este foi o primeiro compromisso do São Paulo em 2021. Antes disso, o time do Morumbi foi eliminado pelo Grêmio na semifinal da Copa do Brasil após empate sem gols na capital paulista. A equipe lidera o Campeonato Brasileiro com 59 pontos, a sete de distância do vice Atlético-MG e do terceiro colocado Flamengo, que também tropeçou nesta quarta-feira, diante do Fluminense.

Focado no Campeonato Brasileiro, título que não conquista desde 2008, o São Paulo volta a entrar em campo neste domingo, no estádio do Morumbi, diante do Santos. O jogo pela 29ª rodada acontece às 16 horas (horário de Brasília).

