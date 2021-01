A quatro pontos do G4 da Série B, Didi mostra confiança no Guarani: 'Vamos lutar'

Por Estadão - Estadão 6

O zagueiro Didi é mais um no Guarani que acredita na briga pelo G4 da Série B do Campeonato Brasileiro mesmo após o empate, por 1 a 1, com a Ponte Preta no dérbi de Campinas (SP). O clube brugrino ocupa o sexto lugar com 48 pontos, a quatro da zona de acesso.

“Enquanto tivermos chances, vamos lutar. Fácil? Não será. Temos um grupo que tem qualidade e que junto, pode conquistar esse objetivo. Eu confio muito nos bons resultados nesses últimos cinco jogos”, disse o defensor.

O Guarani se prepara para encarar o CRB na próxima segunda-feira, às 20 horas, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 34.ª rodada. Uma vitória é vital para o clube paulista seguir vivo na disputa.

“Não vencer o dérbi nesta Série B, de fato, é ruim. Uma vitória em clássico sempre traz confiança. Me recordo que antes da parada por conta da pandemia, o Guarani venceu esse jogo (ainda pelo Campeonato Paulista) e fez a equipe ficar em alta no período da paralisação. Eu senti essa motivação e confiança quando cheguei. Muito em função desse bom resultado. Porém, independente desses dois jogos não terem sido com vitórias, continuamos brigando pelo acesso”, prosseguiu Didi.

Para o desafio da próxima rodada, o Guarani não terá o técnico Felipe Conceição, que recebeu o terceiro cartão amarelo. O auxiliar técnico Marcelo Barbosa substituirá o treinador pela segunda vez na Série B.

O zagueiro Wálber, expulso no dérbi, também é desfalque certo. O garoto Victor Ramon pode ficar com a vaga, uma vez que Romércio e Marcelo estão de quarentena por causa da covid-19. A improvisação do volante Bruno Silva também é uma opção. Assim, Deivid entraria no meio de campo.

