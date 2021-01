Bayer anuncia acordo com CureVac para auxiliar na produção de vacina contra covid

Por Estadão - Estadão 11

A farmacêutica alemã Bayer afirmou nesta quarta-feira, 6, em comunicado, que assinou um acordo de colaboração e serviços com a CureVac, a fim de auxiliar a empresa no suprimento e desenvolvimento de sua vacina contra a covid-19, além de “operações territoriais chave” relacionadas ao imunizante. Segundo o comunicado, a Bayer atuará nas áreas de operações clínicas, relações regulatórias, farmacovigilância, informação médica, performance da cadeia de suprimento e no suporte a países específicos.

Sob os termos do acordo, a CureVac será o titular da Autorização de Introdução no Mercado para o produto, enquanto a Bayer apoiará a empresa com operações em países da União Europeia (UE) e mercados adicionais selecionados. A Bayer ainda pode atuar como Titular da Autorização de Introdução no Mercado em outros locais fora da Europa. O objetivo da parceria, segundo as empresas, é garantir o fornecimento de “centenas de milhões de doses” da vacina ao redor do mundo assim que o uso do produto for aprovado por agências reguladoras.

“A necessidade de vacinas contra a covid-19 é enorme. Estamos, portanto, satisfeitos em poder fornecer suporte significativo à CureVac no avanço do desenvolvimento e fornecimento de sua vacina candidata”, disse o presidente da divisão farmacêutica da Bayer, Stefan Oelrich.Já o CEO da companhia, Franz-Werner Haas, disse que a parceria pode acelerar o processo de disponibilização do imunizante.

Gabriel Caldeira

Estadao Conteudo

