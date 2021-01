Entenda a importância de incluir a salada no cardápio

Por Estadão - Estadão 2

Durante as refeições, a situação se repete em muitas casas. De um lado os pais insistindo para os filhos comerem a salada. Do outro, as crianças relutando em acrescentar até mesmo poucas folhas no prato. Com o passar do tempo, muitos crescem sem desenvolver o hábito de consumir este alimento tão importante para a saúde.

As folhas são responsáveis por ajudar o organismo. Isso porque elas possuem muitas fibras, garantindo o bom funcionamento do intestino. Incluir mais saladas no dia a dia também garante boa quantidade de nutrientes e sais minerais.

Orientações

Para quem não come salada durante as refeições, é importante lembrar que existem opções para todos os paladares. Em linhas gerais, inclua as folhas verde-escuras. É importante também acrescentar outros ingredientes ao cardápio diário, como tomate.

Para os mais velhos, acrescentar diariamente as folhas durante a refeição torna-se um hábito. Já no caso dos mais novos, o exemplo dos pais faz uma grande diferença. Dessa forma, é muito importante reunir todos para as refeições diárias.

Preparo

As folhas são consumidas in natura. Desta forma, é preciso um cuidado especial durante o preparo. Lembre-se de lavar muito bem as folhas. É recomendado deixa a verdura de molho na água por alguns minutos, acrescentando nesta solução uma pequena quantidade de água sanitária. Por fim, lave novamente as folhas.

A salada deve fazer parte de um cardápio nutritivo e equilibrado. Por isso, contar com a ajuda de um nutricionista faz a diferença. Lembre-se ainda de consultar um médico a realização dos exames de rotina necessários.

