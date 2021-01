Ciclismo: atividade divertida que faz bem para a saúde

Por Estadão - Estadão 1

Com a pandemia do coronavírus, as pessoas precisaram encontrar formas para manter o corpo em movimento durante o isolamento social. Mesmo agora com as academias em funcionamento, alguns ainda preferem evitar ambientes fechados, restringindo o contado com as pessoas. Isso, porém, não é desculpa para abandonar a prática de atividade física. Para quem não gosta das caminhadas, uma boa opção é o ciclismo.

Pedalar é uma atividade ao ar livre que promove benefícios para a saúde. Principalmente em cidades que possuem ciclovias, é fácil encontrar lugares para iniciar esta prática.

Dicas

Esta atividade trabalha diversos músculos, como quadríceps, glúteos e panturrilhas. Para quem deseja perder alguns quilos, o ciclismo é uma boa opção. Neste caso, lembre-se de associar a atividade física com uma dieta equilibrada.

Pedalar também permite passear por diversos lugares, tornando-se assim uma atividade divertida. Nas atividades noturnas, porém, é importante contar com os acessórios necessários para facilitar a visualização dos ciclistas. O capacete, aliás, é indispensável.

A rotina do dia a dia não é desculpa para não praticar esta atividade. Afinal, a bicicleta pode se transformar no meio de transporte para o trabalho ou para a realização das tarefas diárias, como ir ao banco ou ao supermercado.

Antes de iniciar a prática de uma atividade física, é fundamental consultar um médico para uma avaliação. Com a ajuda dos exames necessários, o profissional conseguirá orientar sobre possíveis restrições e cuidados.

