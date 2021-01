Facebook bloqueia página de Trump por 24 horas após postagem sobre eleição

Por Estadão - Estadão 9

O Facebook bloqueou a página do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por 24 horas, após o republicano fazer publicações em que diz, sem provas, que as eleições presidenciais foram fraudadas. Segundo comunicado da empresa, houve duas violações de suas políticas e, por isso, Trump “perderá a capacidade de postar na plataforma durante esse tempo”. Mais cedo, a empresa já havia removido um conteúdo postado pelo presidente por conta do risco de “violência”, em meio à invasão do Congresso americano por manifestantes favoráveis ao presidente, de acordo com comunicado. A medida também valeu para o Instagram.

Em medida parecida, O Twitter bloqueou a conta de Trump por 12 horas, e afirmou que se as publicações contra as políticas da rede social não fossem retiradas, o mesmo seguiria sem acesso à sua conta.

Por Matheus Andrade

