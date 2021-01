Líderes chamam violência em Washington de ataque à democracia e pedem transição

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

Diversos líderes internacionais publicaram mensagens de condenação aos eventos desta quarta, 6, em Washington, após a invasão do Capitólio e uma escalada de tensões, em meio à confirmação da vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais pelo Congresso. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, chamou as cenas de “vergonhosas”, e afirmou, pelo Twitter, que os Estados Unidos defendem a democracia pelo mundo, e agora é “vital” que haja uma transição pacífica de poder.

Continua depois da publicidade

Do outro lado do Canal da Mancha, as reações dos líderes da União Europeia foram no sentido de olhar para o governo Biden. Em seu Twitter, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou estar “olhando à frente” para a administração do democrata, e disse acreditar no força das instituições e da democracia dos EUA. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, chamou os eventos de um “choque”, e afirmou que o Congresso dos EUA são um “templo da democracia”. O Alto Representante do bloco, Josep Borrell, afirmou que a democracia americana hoje esteve sob “sítio”, e que foi um ataque nunca visto às instituições e ao Estado de direito do país.

O ministro das Relações Exteriores alemão, Heiko Mass, afirmou que os “inimigos da democracia ficarão felizes em ver as fotos”, indicando que palavras inflamatórias “tornam-se atos violentos”, e fez um paralelo das cenas de Washington com o Reichstag, em Berlim. “O desdém pelas instituições democráticas é devastador”, afirmou Mass.

Advertisement

O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Luís Almagro, publicou uma declaração “repudiando os ataques contra as instituições”, e afirmando que o exercício da força e do vandalismo constituem um “sério ataque” ao funcionamento da democracia. “Exigimos o retorno à tão necessária racionalidade e a conclusão do processo eleitoral de acordo com a constituição e os procedimentos institucionais correspondentes”, conclui o comunicado.

Continua depois da publicidade

Matheus Andrade

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.