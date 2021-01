Demitido do Vasco, André Mazzuco é o novo diretor de futebol do Cruzeiro

Por Estadão - Estadão 10

O Cruzeiro tem um novo diretor de futebol. Demitido do Vasco ao lado do técnico português Ricardo Sá Pinto, André Mazzuco foi anunciado pela equipe mineira nesta terça-feira. Ele assumirá o cargo que era exercido pelo ex-jogador Deivid, mantido no clube. José Carlos Brunoro, consultor do departamento de futebol, encerrou sua passagem por Belo Horizonte.

Será o sexto clube de Mazzuco como diretor de futebol. Antes, ele passou por Vasco, Paraná, Paysandu, Coritiba e Red Bull Brasik. A missão será reforçar o elenco para possível nova disputa da Série B, já que o acesso está bem difícil restando apenas seis rodadas da atual edição.

“Venho para um gigante. É um grande privilégio poder estar em um clube como o Cruzeiro, com nove milhões de torcedores apaixonados, uma estrutura fantástica, com condições de trabalho vantajosas para todo profissional do futebol”, elogiou Mazzuco.

O dirigente será auxiliado por Deivid, de volta à função de diretor técnico. Ele desembarca em Belo Horizonte para assumir o novo cargo na quinta-feira. “Vejo que o grande desafio do Cruzeiro é, além de se reorganizar através da gestão profissional que já vem sendo feita pelo presidente Sérgio e toda a equipe, voltar a vencer, retomar as conquistas, algo extremamente fundamental e condizente com a história”, enfatizou.

Além de agradecer a oportunidade, o novo diretor mostrou empolgação com o desafio. “Isso me motiva bastante. Ao mesmo tempo em que chego para colaborar na organização dos processos e na busca de equilíbrio para esse momento do clube, também chego para buscar conquistas, que é o espírito do cruzeirense e do Cruzeiro, um time muito vencedor, que tem na Nação Azul sua grande força. Vamos fazer isso passo a passo e reconquistar nosso espaço.”

Estadao Conteudo

