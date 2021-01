Manga é uma poderosa aliada do intestino

Por Estadão - Estadão 14

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Fruta muito apreciada durante o verão, a manga é uma aliada importante para o bom funcionamento do intestino. Isso porque ela possui fibras e vitaminas que ajudam o organismo trabalhar corretamente.

A manga também é conhecida por reforçar a imunidade, evitando assim o aparecimento de determinadas doenças. Além disso, combate a constipação e contribui para uma boa saúde cardíaca.

Continua depois da publicidade

Versatilidade

Continua depois da publicidade

Como é versátil, a manga pode ser incluída em dezenas de pratos, sejam eles doces ou salgados. Especialistas recomendam o consumo de meia fruta por dia. Essa quantidade é suficiente para aproveitar os benefícios.

Aliás, engana-se quem acha que a casca deve ser jogada fora. Ela pode ser incluída na produção de geleias. Aqui, porém, cuidado apenas com o acréscimo de açúcar.

Aos que estão de dieta, a manga pode se tornar uma ótima opção para a sobremesa, substituindo o tradicional doce. Além disso, a fruta permite o preparo de saborosos sucos.

Com diferentes variedades, a manga é facilmente encontrada em feiras e supermercados. Por isso, fica fácil incluir esta fruta no cardápio do dia a dia. Para aproveitar todos os benefícios, é importante contar com a ajuda de um nutricionista na construção de um cardápio equilibrado.

Advertisement

Júnior Batista

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.