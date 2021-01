Doença celíaca exige um cuidado especial com a alimentação

Por Estadão - Estadão 5

Aqueles que possuem alta sensibilidade ao glúten podem sofrer da doença celíaca. Apesar de não possuir cura, este problema pode ser controlado com a criação de novos hábitos alimentares, seguindo uma dieta que apresenta algumas restrições.

A estimativa é de mais de 150 mil casos existentes no Brasil. A doença pode ser identificada através de diagnóstico médico. Por isso, é muito importante contar com a ajuda de um profissional especializado, iniciando assim as adaptações necessárias na alimentação.

Reações

Contar com o diagnóstico correto é muito importante para os pacientes que sofrem com a doença celíaca. Isso porque, com o tempo, as pessoas que apresentam reações alérgicas ao glúten podem sofrer com a inflamação no intestino delgado.

A doença celíaca também é responsável por causar diversos outros problemas para a saúde, como diarreia, anemia e até perda de peso.

Para contornar o problema, o único caminho é mudar a dieta alimentar. Neste caso, será preciso retirar do cardápio todos os alimentos que possuem glúten, melhorando assim a qualidade de vida.

Além da ajuda de um médico especializado, é importante contar com um nutricionista nesta missão. O profissional conseguirá criar um cardápio saudável, apresentando opções para uma dieta nutritiva.

