Após deixar o Inter, D'Alessandro assina com o Nacional do Uruguai

O meia argentino Andrés D’Alessandro foi anunciado nesta segunda-feira como reforço pelo Nacional do Uruguai. Depois de encerrar uma passagem de 12 anos pelo Internacional e se despedir em dezembro de 2020, o veterano de 39 anos vai jogar pelo clube de Montevidéu na temporada 2021. A equipe confirmou a contratação com um vídeo divulgado nas redes sociais.

Para o conteúdo, D’Alessandro gravou um depoimento enaltecendo a história do Nacional, além de declarar o quanto está motivado em encarar o novo desafio. “Alguns dias atrás, terminei uma das passagens mais importantes da minha vida depois de 12 anos no Brasil. Minha história deve seguir. Encontrei meu novo desafio. Hora de virar a página. Posso dizer que encontrei meu novo desafio. Sabia que tinha de estar em outro clube cheio de glórias e assim será”, disse.

O último jogo dele pelo Inter foi em 19 de dezembro, na vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. O camisa 10 entrou em campo nos minutos finais e ao fim do jogo recebeu a companhia da família para manifestar agradecimento ao clube e à torcida. D’Alessandro chegou ao Inter em 2008 e só não defendeu o time em 2016, quando esteve emprestado ao River Plate, da Argentina.

Agora no Nacional, o veterano terá a oportunidade de jogar o Campeonato Uruguaio e as competições internacionais da próxima temporada. “Nacional tem tudo. Três títulos da América e do Mundo. Mais de cem anos de vida e o estádio onde começou as histórias da Copa. Além disso, uma torcida fantástica. Esse é meu novo capítulo. ou cumprir outro sonho profissional e vou dar tudo com compromisso, respeito e dedicação”, comentou.

