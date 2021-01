Manchas pelo corpo precisam ser investigadas

Por Estadão - Estadão 7

Você tem manchas espalhadas pelo corpo ou em áreas como cabeça. cotovelo e joelhos? Esses sinais costumam coçar? Elas indicam que chegou a hora de procurar um dermatologista com urgência. A psoríase atinge cerca de 5 milhões de brasileiros.

A medicina ainda não descobriu o que causa o problema. Entretanto, alguns fatores podem ajudar a desencadear a psoríase, como estresse e determinados traumas. Por isso, alguns especialistas acreditam que o problema está relacionado com o sistema imunológico.

Entre os sintomas da psoríase estão irritação na pele e até problemas nas articulações. Com o passar do tempo, as lesões podem mudar de formato e tamanho, atingindo boa parte do corpo. Apesar de não ser comum, manchas podem surgir nas palmas das mãos e plantas dos pés.

Além dos fatores emocionais, o trauma físico também precisa ser observado. Não é incomum ver pessoas que desenvolveram a doença após tatuagens ou queimaduras.

O tratamento busca remover algumas das escamas que são formadas na pele. O objetivo é impedir que as células cresçam rapidamente. Para o diagnóstico e a indicação da melhor solução para cada caso, é muito importante contar com a ajuda do médico, até por conta de possíveis comprometimentos articulares, que precisam ser identificados rapidamente.

