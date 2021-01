Arroz e feijão são importantes aliados da alimentação saudável

Por Estadão - Estadão 6

A combinação do arroz e feijão é uma tradição na rotina alimentar dos brasileiros. Esta dupla, aliás, sempre foi recomendada por especialistas como fonte de energia para o bom funcionamento do organismo.

O custo elevado do arroz, porém, abala um pouco essa relação. Por causa do preço, as pessoas acabam buscando alternativas para substituir este carboidrato. Com as novas safras do arroz no início do ano, a expectativa é que os aumentos percam força, facilitando assim a permanência desta mistura no prato que se transformou em tradição nacional.

Para aqueles que seguem dietas vegetarianas ou veganas, o arroz com feijão é uma ótima opção para se obter proteínas. Há dezenas de aminoácidos importantes nestes alimentos, como a metionina e a lisina.

Primeiro item cortado nas dietas, o carboidrato nem sempre precisa ser reduzido, somente trocado. É o caso do arroz branco, que pode ser substituído pela versão integral.

De acordo com os especialistas, o alimento não é o vilão da dieta. O segredo, portanto, é sabor a dose certa. Por isso, basta consumir o tradicional arroz com feijão na quantidade correta e nos horários determinados.

Para quem pretende perder alguns quilos na balança, é importante contar com a ajuda de um nutricionista nesta missão. O profissional saberá criar um cardápio com os alimentos corretos para cada refeição, mantendo assim o sabor do arroz e feijão no seu dia a dia, assim como de outros alimentos. Lembre-se ainda de consultar um médico para a realização dos exames periódicos.

