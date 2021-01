Alemanha: PMI industrial sobe a 58,3 em dezembro, maior valor desde fevereiro/18

Por Estadão - Estadão 8

Indicando continuidade do processo de recuperação econômica após o choque da covid-19, o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da Alemanha subiu de 57,8 em novembro para 58,3 em dezembro, o maior valor desde fevereiro de 2018, informou nesta segunda-feira (4) a IHS Markit.

De acordo com a instituição, líderes industriais do país relataram forte otimismo para 2021. Por outro lado, o ritmo da recuperação do indicador foi atenuado por aumento nos custos de produção. “O setor manufatureiro, em sua maior parte, manteve a força em dezembro, só com a produção de bens ao consumidor com alguma fraqueza, como resultado das medidas de lockdown na Alemanha e no exterior”, destaca o diretor da IHS Markit Phil Smith, em nota.

