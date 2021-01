Barcelona vence lanterna com assistência de Messi no seu 500º jogo no Espanhol

Por Estadão - Estadão 7

O Barcelona segue sem brilhar, mas ao menos abriu 2021 com vitória. Diante do modesto Huesca, lanterna do Campeonato Espanhol, triunfou por 1 a 0, fora de casa, na 500.ª partida de Lionel Messi na competição. E foi dele o passe para Frenkie de Jong marcar o único gol do duelo, válido pela 17.ª rodada.

O triunfo, porém, não apagou o desempenho irregular do Barcelona, que falhou nas finalizações e, mesmo dominando o adversário, correu riscos no segundo tempo. De qualquer forma, completou o quinto jogo sem derrota na competição e chegou aos 28 pontos, na quinta posição, a um do Villarreal, que fecha a zona de classificação à Liga dos Campeões e disputou um jogo a mais. Já o Huesca segue em último, com 12 pontos.

Vindo de um decepcionante empate com o Eibar, o Barcelona dominou o primeiro tempo. Perdeu chances com Braitwhite, aos 10, e Pedri, aos 20 minutos, mas marcou aos 26. Messi cruzou da esquerda para De Jong completar às redes, da pequena área. Foi a 185.ª assistência do craque no Espanhol. E ele quase marcou o seu 452.º gol na competição aos 40 minutos, em uma cobrança de falta da entrada área. Porém, Álvaro Fernández fez uma linda defesa.

O goleiro voltou a evitar um gol de Messi na etapa final, aos 22 minutos, mas naquele momento o Barcelona não exibia a mesma intensidade, tanto que Ter Stagen havia trabalhado pouco antes, evitando um gol de calcanhar de Rafa Mir, após cobrança de escanteio. Dembéle também perdeu duas boas oportunidades, mas ao menos o time conseguiu sustentar a vantagem.

Agora com 30 pontos, a terceira colocada Real Sociedad só empatou por 1 a 1 com o vice-lanterna Osasuna, que está com 14, em casa. Calleri abriu o placar para os visitantes, com Barrenetxea igualando o placar. Também neste domingo, com dois gols de Bryan Gil, o Eibar derrotou (11.º, com 19 pontos) derrotou o Granada (7.º, com 24) por 2 a 0.

