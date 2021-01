Jobson melhora e treina no campo, mas ainda é dúvida para semi da Libertadores

Por Estadão - Estadão 14

O volante Jobson continua em recuperação de uma lesão no tornozelo e realizou um trabalho no campo neste domingo, no CT Rei Pelé. Contudo, o atleta ainda é dúvida para o confronto do Santos com o Boca Juniors, na quarta-feira, em Buenos Aires, pelo jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores.

Apesar de ter trabalhado no treino no campo, Jobson não está 100% recuperado e cumpre um cronograma determinado pelo departamento médico do clube antes de participar normalmente das atividades. O volante ainda tem dois dias (segunda e terça) para se recuperar e ficar à disposição para o importante duelo.

O técnico Cuca comandou neste domingo mais um treinamento de olho na partida de quarta-feira. Com os laterais Pará e Madson recuperados de problemas na coxa, Jobson é a única dúvida para o jogo contra o Boca Juniors. No sábado, Lucas Veríssimo e Felipe Jonatan deram sustos durante o treino, mas estão confirmados para enfrentar os argentinos.

O Santos, então, deve entrar em campo com: John, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Sandry, Diego Pituca e Jobson (Lucas Braga); Marinho, Kaio Jorge e Soteldo. O jogo contra o Boca Juniors será na quarta, às 19h15, no Estádio La Bombonera.

O cronograma do clube prevê mais um treino em Santos na manhã desta segunda, viajar para Buenos Aires no período da tarde e outro treino em solo argentino na terça.

Estadao Conteudo

